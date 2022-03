Menina vestida de princesa é vítima de racismo em SC

Na última sexta-feira, dia 18, uma criança de sete anos, moradora de Criciúma, sofreu um ataque racista nas redes sociais.

Em um vídeo publicado pela mãe da menina, Thaise Romanha Damiani, no story do Instagram, a menina aparece dançando, vestida de Princesa Bela, pois ia participar de uma festa na escola.

Após o vídeo ser publicado, ela foi surpreendida por uma mensagem. “Desculpa aí, mas vi uma macaca se coçando”.

A mulher apagou o comentário logo em seguida, mas Thaise conseguiu fazer uma foto da tela antes que a mulher apagasse.

Em conversa ao ND Mais a mãe da menina relatou que o comentário de ódio veio de uma familiar.

“Essa mulher, por incrível que pareça, carrega o mesmo sobrenome que o meu. Ela é prima-irmã do meu pai, mas não tenho nenhum contato com ela nem a minha filha, além de, no caso, ela ser uma seguidora”, contou a mãe.

O pai da menina, Fabrício Silvério Lucas, também se manifestou na internet, emocionado ele publicou um vídeo neste domingo, dia 20.

“Estou muito indignado, triste, magoado. Não podemos nos calar com a situação que está acontecendo. Eu não vou parar enquanto essa mulher não pagar por tudo que fez a minha filha passar”, disse.

A família da menina registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia por injúria racial e nesta segunda-feira, dia 21, vai prestar um depoimento na Delegacia de Polícia Civil para iniciar o processo de investigação. A mulher que fez os comentários desativou a sua rede social.

O caso tomou repercussão em toda Santa Catarina, ativistas negros de Balneário Camboriú, Içara e Florianópolis, estão prestando apoio a família da menina.

Praticar racismo é crime

A pena pode ser de um a três anos de reclusão e multa, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal.

