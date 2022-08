Fipe lança tabela com referência de preços para tratores e colheitadeiras

Entrou no ar, no início do mês, a tabela Fipe para colheitadeiras e tratores usados, primeira referência para a comercialização desses equipamentos no país. A ferramenta, disponível no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, traz uma média nacional de preços. Ela consolida as cotações de 241 modelos, de sete dos principais fabricantes, conta Sérgio Crispim, professor e economista da Fipe.

Por enquanto, 177 modelos de tratores e 64 colheitadeiras, com até dez anos de uso, integram o levantamento. Para formatar a tabela, Crispim e equipe consultaram fontes em toda a cadeia ligada ao setor, desde fabricante.

“Seguradoras precisam de referência na hora de precificar o prêmio de seguro de equipamentos usado” — Sérgio Crispim, economista da Fipe

Mais à frente será possível à Fipe divulgar um índice mensal de variação de preços de máquinas agrícolas, diz Crispim. Na tabela, apurou-se, por exemplo, que as cotações das máquinas agrícolas usadas subiram 51% desde o 1.º trimestre de 2020. Outra ideia futura é divulgar a diferença de preços por região do país.

Com informações: Canal Rural