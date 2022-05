Psoríase: Frio pode piorar condição de quem sofre com a doença; entenda

Caracterizada por lesões avermelhadas e descamativas, a psoríase é uma doença inflamatória da pele, que não tem cura, e que pode ser genética ou relacionada ao estresse intenso. Ela não é contagiosa e pode atacar, além da a pele, o couro cabeludo e as unhas

De acordo com a dermatologista Cristina Salaro, especialista no assunto pela Universidade de Brasília(Unb) e pela Harvard Medical School, a doença autoimune atinge cerca de 190 milhões de pessoas no mundo (2 a 3% da população) e por volta de três milhões de pessoas no Brasil.

De acordo com a médica, durante os dias frios é comum que haja uma piora nos quadros de psoríase. A especialista explica que, com as temperaturas mais baixas, as pessoas costumam tomar banhos mais quentes, e se expõem menos ao sol, o que piora as lesões.

Principais sintomas da psoríase

Lesões avermelhadas na pele, que descamam e formam “casquinhas”; elas podem ser mais esbranquiçadas ou transparentes

Descamação extensa no couro cabeludo

Unhas grossas, espessas e descamativas

Inchaço nas articulações

A médica Cristina Salaro lembra que a psoríase não tem cura, mas que pode ser controlada, principalmente com medicamentos imunomoduladores.

“Cerca de 80% dos casos, são leves e moderados e podem ser controlados com o uso de medicação local, hidratação da pele e exposição ao sol”, diz a dermatologista.

Para quem não consegue se expor ao sol todos os dias, os banhos de ultravioleta A e B também são recomendados. No entanto, esse tipo de intervenção deve ocorrer em clínicas especializadas e sob rigorosa orientação médica, alerta a especialista.

”Mesmo com o tratamento, nem sempre é possível reverter a descamação quando ela já estiver instalada. Mas vale lembrar que a pele se renova, e que se instituirmos os cuidados de hidratação corretamente essa descamação pode ser controlada”, diz Cristina Salaro.

Com informações: G1