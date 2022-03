Idoso morre após cair da sacada de prédio em construção onde trabalhava, em SC

Um homem de 65 anos morreu, na manhã desta sexta-feira (25), após cair da sacada de um prédio em Blumenau, no Vale do Itajaí. Ele é pedreiro e estava trabalhando na construção do edifício, que fica na Rua José Mafra, no bairro Tribess.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o pedreiro estava morto quando a equipe chegou no local.

De acordo com colegas, o homem estava trabalhando na parte de trás da obra quando ouviram um barulho suspeito. Assim que correram para verificar o que havia acontecido, viram o idoso no chão. O grupo tentou reanimá-lo, mas não teve sucesso. A identidade da vítima não foi divulgada.

