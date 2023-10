Cidasc auxilia vítimas das forte chuvas em Santa Catarina

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) tem auxiliado a população que sofreu com fortes chuvas que atingiram o Estado neste mês. A companhia incentivou os colaboradores de todos os Departamentos Regionais para auxiliarem a Defesa Civil dos municípios atingidos pelas enchentes.

Em Campos Novos, o Departamento Regional da Cidasc usou seu depósito para a guarda de doação de telhas cimentícias, de fibrocimento ou onduladas, de 6mm e 4mm (conhecidas popularmente como telha Brasilit ou telha Eternit), acompanhadas de acessórios, como parte de uma ajuda humanitária. Materiais que serão destinados à população, que sofreu com granizo e enchentes na região.

A iniciativa realizada em conjunto com a Defesa Civil municipal, que coordena a distribuição das telhas e acessórios, visa atender as vítimas das intempéries climáticas que assolaram Campos Novos e região. Todo o material está sendo armazenado e distribuído em um galpão da Cidasc no município.

No município de Canoinhas, os colaboradores da Cidasc ajudaram os moradores na retirada de móveis e seus pertences das casas em áreas de risco, e em Rio do Sul estão auxiliando na formação, catalogação e entrega de cestas básicas para os moradores. “Este é um momento diferente na vida do catarinense e exige medidas diferentes ao pedir que os cidasquianos prestem apoio à Defesa Civil. Estamos nos fazendo presentes na hora que a comunidade mais precisa”, completou a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, durante reunião realizada no dia 09 de outubro, com o secretário da Agricultura, representantes das empresas de Governo e entidades representativas do setor agropecuário catarinense.

“Além de disponibilizar o galpão no município de Campos Novos para apoiar a Defesa Civil, realizamos plantão com a equipe técnica para emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA), e alertamos a equipe para a retirada dos animais em situação de perigo ou morte. A companhia também colocou à disposição dos órgãos de defesa os profissionais para realizarem o auxílio na dragagem e abertura de canais, assim como cedeu automóveis para a entrega de donativos, e caminhões e camionetes 4×4 para socorros aos atingidos”, reforça Celles.

Campos Novos

Na terça-feira (10/10), a prefeitura de Campos Novos deu início à distribuição das primeiras 12 mil telhas para os moradores locais. A Assistência Social do município trabalha com um cadastro detalhado das pessoas que solicitaram auxílio, aprimorando a logística para garantir um atendimento eficaz e justo a todos os necessitados.

Estima-se que cerca de 375 residências, principalmente na área urbana, serão beneficiadas por esta ação, auxiliando aproximadamente 1.225 pessoas. A mobilização conjunta da Cidasc e da Defesa Civil reflete a solidariedade e o esforço coletivo para ajudar a comunidade de Campos Novos a superar os desafios provocados pelos eventos climáticos recentes.

