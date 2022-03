Bombeiros resgatam cachorro após cair no mirante da Serra do Rio do Rastro

A guarnição do ABTR-175 (caminhão) deslocou até a Serra do Rio do Rastro, por solicitação da PRE, que informou ter caído um cachorro no penhasco do mirante e populares estavam tentando acessar o local para resgatar o animal.

A guarnição informou o COBOM e deslocou de imediato até o local, ao chegar, foi constatado que tratava-se de um cachorro que foi atrás dos quatis, e despencou no penhasco de uma altura de 10 metros.

Após fazer a segurança do local e isolar a área para que populares não se aproximassem, a guarnição montou sistema de ancoragem com backup e em seguida foi realizado rapel até o local onde encontrava-se o animal.

Ao acessar o mesmo, foi realizado a ancoragem com fita tubular e em seguida feito a retirada do cachorro.

Com informações Corpo de bombeiros