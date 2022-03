Entenda o que é alopecia, que causa queda de cabelo, condição enfrentada por Jada Smith, esposa de Will Smith

Durante a cerimônia do Oscar 2022, Will Smith deu um tapa em Chris Rock após humorista ironizar sobre a cabeça raspada da atriz.

A premiação do Oscar 2022 neste domingo (27) foi marcada por um atrito envolvendo Will Smith e Chris Rock. Após o comediante comparar a esposa do astro, Jada Smith, com a protagonista do filme Até o Limite da Honra por conta de seu cabelo raspado, o ator subiu ao palco da premiação e deu um tapa no rosto do humorista. “Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca”, disse sobre o comentário ofensivo de Rock à atriz.

Oscar 2022: Jada Pinkett Smith — Foto: getty images

No fim do ano passado, Jada compartilhou um vídeo em seu Instagram explicando o motivo por trás do corte de cabelo. A atriz revelou que tem o diagnóstico de alopecia, uma doença inflamatória que provoca a queda dos fios. “Cheguei ao ponto em que só posso rir. Vocês sabem que eu tenho lidado com a alopecia e, do nada, apareceu essa falha aqui. Olhem só. Ela veio do nada e vai ser mais difícil de esconder. Então achei melhor mostrar para todos, para não surgirem dúvidas”, disse Jada no vídeo.

O que é alopecia?

Existem dois tipos diferentes de alopecia: a alopecia areata e a alopecia androgenética. No caso de Jada, ela enfrenta o primeiro tipo, que é causado por uma doença autoimune. Segundo a Sociedade Brasildeira de Dermatologia (SBD), cerca de 2% da população mundial é acometida por esse tipo da condição. Em mulheres, a perda dos fios ocorre principalmente na região central da cabeça. O grau da alopecia varia de acordo com cada pessoa, podendo causar também a eliminação dos pelos de todo o corpo – cenário que ocorre em casos mais graves.

O segundo tipo de alopecia trata-se de uma forma de queda de cabelo geneticamente determinada. “A doença se desenvolve desde a adolescência, quando o estímulo hormonal aparece e faz com que, em cada ciclo do cabelo, os fios venham progressivamente mais finos”, define a SBD.

O afinamento e a queda de placas de cabelo são os sintomas mais comuns da alopecia. “Fatores emocionais, traumas físicos e quadros infecciosos também podem desencadear ou agravar o a condição”, explica a SBD. A doença não tem cura, mas é possível fazer tratamentos orientados pelo dermatologista para amenizar períodos em que a perda de pelos e cabelo se manifesta de forma mais intensa.