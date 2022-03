Onda derruba pai e filha de 6 anos ao quebrar em barreira de pedra no litoral de SC

Um homem de 42 anos e a filha dele, de 6, foram derrubados por uma onda que quebrou na barreira de pedra do Molhe de Atalaia, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, no domingo (27). O Corpo de Bombeiros Militar informou que as vítimas tiveram cortes na cabeça e foram levadas ao hospital.

Uma pessoa que estava próxima ao local flagrou o exato momento em que os dois são atingidos e derrubados pela água (assista acima). Na gravação, gritos são ouvidos e uma pessoa chega a narrar: “caiu da pedra. Se machucou”. O vídeo repercutiu nas redes sociais.

Segundo os bombeiros, o pai da criança relatou que havia subido nas pedras para tirar uma foto junto com a filha, quando foi surpreendido pela onda e caiu com a criança.

O homem teve cortes na cabeça, na parte superior. Já a menina teve ferimentos na região frontal da cabeça, informou o Corpo de Bombeiros.

Ambas as vítimas receberam os primeiros atendimentos no local do acidente. Em seguida, foram conduzidas a um hospital particular em Balneário Camboriú, na mesma região.

Segundo o chefe de socorro de Itajaí, sargento Bagatto, a recomendação para os pedestres é que evitem áreas onde as ondas estourem e os locais “acidentados”, com desnível.

