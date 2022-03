Bolsonaro dá entrada no HFA após sentir indisposição no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no HFA (Hospital das Forças Armadas) na noite desta segunda-feira (28), após se sentir indisposto no Palácio do Planalto. Inicialmente, o chefe do Executivo foi atendido por médicos da equipe presidencial; em seguida, ele foi levado à unidade de saúde para a realização de exames.

O presidente estava com refluxo e dor no estômago quando foi atendido pela equipe médica do Planalto, segundo fontes ouvidas.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que participa do evento de filiação do Republicanos, em Brasília, afirmou que o marido “está bem” e foi realizar um exame.

Com informações R7