Polícia Militar Rodoviária realiza operação de fiscalização na SC-401 neste sábado

O 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv ) dá sequência neste sábado, 17, ao projeto Rodoviária: transparente e segura. Esta será a terceira edição do projeto, que ocorre simultaneamente nas quatro companhias do 1º BPMRv (Florianópolis, Cocal do Sul, Blumenau e Joinville). A operação tem como base a Lei Seca e também vai fiscalizar o transporte de crianças até 10 anos.

O principal objetivo da iniciativa é a prevenção; salvar vidas e evitar acidentes. A ideia de divulgar o local e horário da realização de uma operação da PMRv, das muitas realizadas por semana, possibilita aos usuários da rodovia se adequarem ao cumprimento das normas de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), diminuindo assim o risco de acidentes de trânsito com danos graves ou até mesmo a morte.

O comandante da PMRv, Coronel Marcelo Egídio Costa, afirma que por meio dessas operações é possível despertar no condutor a consciência, mesmo que de forma induzida, de que é importante circular com o veículo em boas condições, com a documentação em dia e principalmente sem ingerir bebida alcoólica. “Também podemos orientar e fiscalizar a forma com que as crianças vêm sendo transportadas nos veículos, o que é um fator muito preocupante quando lembramos das consequências que podem ser geradas pelo simples descumprimento de algumas medidas fundamentais”, avaliou o comandante.

Nas edições anteriores, houve um retorno positivo por parte da população. Uma condutora contou que ao saber da blitz pela mãe, lembrou de levar a carteira de motorista. Outro condutor relatou que, com o aviso prévio, optou por transporte de aplicativo para ir a um evento de família. As demais operações continuarão ocorrendo normalmente, conforme programação operacional.

Fique atento!

Data: 17/07

Horário: 14h às 18h

Local: Florianópolis

– SC-401, em frente ao Posto 1 da PMRv, na praça de pedágio desativada

– SC-401, Via Expressa Sul

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina