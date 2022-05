Jovem morre após bicicleta bater contra muro, em Santa Catarina

Impacto da colisão foi tão grande que abriu buraco na estrutura de concreto e tijolos

Uma mulher de 20 anos morreu após a bicicleta em que esta estava colidir contra o muro de uma casa em Rio do Sul , no Alto Vale, em Santa Catarina. O acidente ocorreu no último sábado. Karla Caroline Moreira ainda teria pedido socorro, segundo relatos de testemunhas, mas não conseguiu parar o veículo, que teria perdido o freio. Ela deixou uma filha de 3 anos.

Karla havia almoçado com um tio e seguia para sua própria residência quando, na Rua Geremias Medeiros, não conseguiu mais controlar a bicicleta. Como a via é uma ladeira, o veículo pegou velocidade muito rapidamente. O impacto da batida foi tão grande que abriu um buraco no muro, feito de tijolos e concreto.

De acordo com parentes, Karla trabalhava com eventos e usava a bicicleta para se deslocar no dia a dia. Ela foi enterrada neste domingo, em Rio do Sul. A filha dela, agora, está vivendo com o pai.

Nas redes sociais muitas pessoas se despediram da jovem, descrita como uma pessoa alegre e querida:

“Quando recebi a notícia de sua partida, meu coração parou de bater por instantes. Me custa acreditar que você virou estrelas. Quanta dor estou sentindo.”

“O que dizer sobre você? Uma menina meiga, alegrem dedicada à cuidar de sua linda filha, uma mulher muito guerreira, enfim, muitas qualidades. Hoje acordar e receber a notícia de que você partiu do mundo dói muito”.

“Ainda sem acreditar que te perdemos! Jamais acreditaria que estaria fazendo um texto de despedida. Você estará sempre guardada em minhas memórias, irei sentir sua falta imensamente”.