Coreia do Sul e EUA disparam oito mísseis balísticos em resposta a Coreia do Norte

Em um exercício conjunto, a Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam nesta segunda-feira (6) oito mísseis balísticos, anunciou Seul. O exercício é uma resposta a testes de armas da Coreia do Norte no domingo (5).

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano afirmou que os aliados lançaram mísseis terra-terra do sistema ATACMS contra alvos no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

A ação, que durou dez minutos, aconteceu um dia depois de Pyongyang ter lançado oito mísseis balísticos de curto alcance após exercícios conjuntos EUA-Coreia do Sul que mobilizaram um porta-aviões.

“Nosso exército condena veementemente a série de mísseis balísticos provocadores e exige o fim dos atos que aumentam as tensões militares na península”, acrescentou o Estado-Maior.

O Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos afirmou que foram lançados um míssil americano e oito sul-coreanos a partir do nordeste da Coreia do Sul durante o exercício com o objetivo de demonstrar sua capacidade de “responder rapidamente a momentos de crise”.

O regime comunista norte-coreano intensificou o programa de desenvolvimento de armas em 2022, apesar das sanções econômicas contra Pyongyang.

Funcionário de alto escalão da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, assim como analisas, acreditam que o país liderado por Kim Jong Un se prepara para executar um teste nuclear.

Os disparos desta segunda-feira representam a segunda demonstração de força conjunta entre Seul e Washington desde a posse do novo presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que defende uma postura mais firme contra Pyongyang.

No mês passado, os dois países lançaram vários projéteis depois que a Coreia do Note disparou três mísseis balísticos, incluindo um com suposto alcance intercontinental.

Fonte: G1