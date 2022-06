Golpe por ligação invade contas do WhatsApp; veja como se proteger

Criminosos estão roubando contas do WhatsApp através de ligações. Recentemente, a nova estratégia de golpe através da plataforma de mensagens foi descoberta.

De acordo com as informações, os criminosos entram em contato com uma pessoa (escolhida pelo número de forma aleatória) tentando convencê-la a ligar para números específicos – normalmente iniciados pelos dígitos 67 ou 405.

Assim, quando a vítima entra em contato com o número sugerido pelos criminosos através da mensagem fraudulenta, os golpistas conseguem invadir a sua conta do WhatsApp.

Veja como o golpe funciona

De acordo com o CEO1 da empresa de segurança cibernética CloudSEK, Rahul Sasi, a ligação é um pretexto para que dados da vítima sejam roubados sem que ela perceba.

Na prática, os criminosos iniciam o processo de login na conta do WhatsApp da pessoa e enviam o código de ativação por ligação, assim, ele chega para o número que os golpistas indicaram.

A estratégia é complexa, pois precisa de alguns itens para funcionar. É necessário ter o número e informações da possível vítima, uma vez que ela deve ser convencida que a mensagem é verídica.

Contudo, vale ressaltar que é possível se proteger da nova armadilha. A recomendação principal é ativar o PIN e a confirmação em duas etapas no aplicativo.

Com informações: Noticias Concursos