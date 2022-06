“Nuvem “prateleira” registrada no céu de cidade do Oeste catarinense na manhã desta segunda-feira

No final da manhã desta segunda-feira (6), uma nuvem “prateleira”, em seu nome técnico é “Shelf Cloud”, sobre o céu da Cidade de Chapecó no oeste de SC, assustou moradores e deixa Defesa Civil em alerta. Um tipo de nuvem Arcus, cujo aspecto característico é o de uma longa, baixa e densa camada horizontal, anexada logo abaixo a uma nuvem base. Geralmente, nuvens de prateleira precedem uma tempestade.

ATENÇÃO – 06/06/ DEFESA CIVIL/SC – 10:56 – TEMPORAL com RAIOS, RAJADAS DE VENTO e GRANIZO para as regiões do Extremo Oeste, Oeste e Meio-Oeste nas próximas 2 horas. Ocorrências ligue 199 ou 193.

Fotos e com informações: Michel Teixeira Notícias