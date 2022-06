Menino de 5 anos que desapareceu é encontrado morto em SC

O Corpo de Bombeiros Militar encontrou, na manhã desta terça-feira (7), o corpo do menino de 5 anos que desapareceu em Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, em 29 de maio. A criança foi vista com vida pela última vez brincando com um cão na frente de casa. A vítima foi localizada por volta das 7h30, em uma das curvas do rio que fica próximo da casa da família.

De acordo com os bombeiros, os socorristas se preparavam para o nono dia de buscas pelo garoto quando a guarnição foi informada que havia uma vítima morta na água, com as mesmas características do menino.

A equipe da Polícia Científica catarinense segue com a ocorrência.

Imagens de câmeras de segurança instaladas aos arredores da casa registraram o garoto brincando na rua e, em seguida, indo em direção a uma trilha, onde há um rio. Durante as buscas, um par de chinelos que seria da criança foi encontrado às margens do rio.