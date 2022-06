SC monitora segundo paciente com suspeita de varíola dos macacos

A Secretaria da Saúde de Santa Catarina (SES) confirmou nesta terça-feira (7) que monitora o segundo caso suspeito de varíola dos macacos no Estado. Segundo a pasta, o paciente tem 28 anos e mora em Blumenau, no Vale do Itajaí. O primeiro caso foi divulgado no fim de maio e foi detectado em Dionisío Cerqueira, no Oeste.

De acordo com a SES, o homem iniciou com sintomas em 30 de maio, com lesões de pele em diferentes áreas do corpo, febre e adenomegalia (inchaço no pescoço). Nesta terça, o governo informou que ele “vem apresentando melhora geral do quadro” e está isolado em casa.

Além de monitorar o paciente, a pasta realiza o rastreamento e monitoramento de contatos dele. O exame específico para o diagnóstico da varíola será realizado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo.

Questionado pelo g1 SC, o Ministério da Saúde (MS) informou que “está em contato com estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância em saúde”. O segundo caso suspeito em Santa Catarina, no entanto, ainda não aparece nos dados do governo federal.

