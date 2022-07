Infestação de escorpiões-amarelos faz com que escola suspenda aulas no PR

Uma escola suspendeu as aulas por causa de uma infestação de escorpiões-amarelos que foi encontrada em um terreno nas proximidades da instituição, que fica em Alto Piquiri, na região noroeste do Paraná. Os estudantes foram dispensados na quinta-feira (30) e esta sexta-feira (1º).

De acordo com a direção da Escola Municipal Luiz Sibirino de Moura, a Vigilância Sanitária está fazendo uma ação na região para a captura dos escorpiões.

Segundo a escola, a Vigilância Sanitária recebeu informações sobre a infestação e encontrou os animais peçonhentos em um depósito de materiais de construção.

Por precaução, as aulas precisaram ser suspensas. As atividades devem ser retomadas na segunda-feira (4).

Os escorpiões-amarelos são considerados perigosos por causa da intensidade do envenenamento durante a picada, que pode levar à morte.

Além dos cuidados médicos, quando uma pessoa é picada, a Vigilância Sanitária do município é informada e faz uma varredura para ver se há mais escorpiões nas proximidades do local do acidente.

A orientação é de que, mesmo que ninguém seja picado, moradores que encontrarem o animal devem informar a prefeitura para que seja feita uma avaliação do local.

Segundo os especialistas, o animal gosta de ambientes escuros e úmidos, onde tem comida e água, como entulhos de material de construção, montes de folhas secas, entre outros. Por isso, as pessoas devem manter terrenos sempre limpos.

