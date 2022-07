Um acidente grave foi registrado na noite deste sábado, 30, na BR-101, na comunidade de Guarita, em Sombrio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um casal, de 56 e 57 anos, foi atropelado e morreu no local.

A possibilidade é que ambos estariam alcoolizados e, por causa de uma briga, teriam invadido a pista e acabaram pegos por dois carros com placas do Rio Grande do Sul.

Com informações do TNSul