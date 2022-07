Inter de Lages vence o Caravaggio e está classificado paras as quartas de final

O Inter de Lages vence o Caravaggio por 1 a 0, escapa do rebaixamento e está classificado paras as quartas de final.

O gol da classificação saiu ainda no primeiro tempo pelos pés de Andrezinho. Em cruzamento de Lucas Franco na área o goleiro do Caravaggio espalmou e a bola caiu nos pés de Andrezinho que mandou pra rede.

Para escapar do rebaixamento, o Inter ainda tinha que torcer por um tropeço do Blumenau diante do Metropolitano. E deu certo, o Metro venceu o Blumenau por 2 a 1.

Com isso, o Leão Baio permanece na série B e vai para as quartas. A próxima fase, é em formato de mata mata. O Inter enfrente o Carlos Renaux, com jogo de ida em casa, no Tio Vida, e jogo da volta em Brusque. Os jogos estão sem data definida pela Federação Catarinense de Futebol.

Com informações: Rádio Clube