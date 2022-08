Um trágico acidente tira a vida de três jovens na volta do JuvENART . O grupo de danças gaúchas de Passo Fundo lamenta a perda dos jovens integrantes e Deseja forças aos familiares e amigos do Grupo os Carreteiros, do CTG Caiboaté! pela perda da dançarina Melissa Guarienti, e dos jovens Gabriel Miranda, e

Alexia Velloso! também vítimas

neste triste acidente.

Que Deus conforte os corações das famílias das vítimas do acidente.