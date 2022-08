Jovem se joga em bueiro para tentar recuperar Iphone após deixá-lo cair em SC e cena viraliza

A cena de uma jovem que entrou em um bueiro para tentar recuperar o celular Iphone que havia deixado cair em Blumenau, no Vale do Itajaí, viralizou nas redes sociais nesta semana.

A queda do aparelho ocorreu após ela sair de uma festa universitária, na quarta-feira (10), segundo uma testemunha. O telefone não foi achado.

Outra jovem que estava no evento gravou o momento em que a dona do celular ficou pendurada de cabeça para baixo, em busca do aparelho (assista acima). No vídeo, uma amiga aparece segurando as pernas da jovem com esforço para não deixá-la cair, enquanto que outra participa da busca.

Entre as pessoas que presenciaram a cena estava Bruna Schroeder. “Pelo que eu entendi, elas [as pessoas do vídeo] tinham pedido um carro de aplicativo para ir embora, ou iriam pedir. Aí depois começaram mexer na grade de esgoto. Ficaram um tempão. Depois de muito tempo conseguiram abrir”, relata.

A festa ocorria sobre um deck, em um bar. As pessoas que seguiam no local assistiram a cena. Quando o acesso ao bueiro foi aberto, o grupo de estudantes que estava na festa “gritou tipo um estádio de futebol”, lembra Bruna.

“Era um Iphone 11, a amiga dela me contou, mas choveu muito naquela semana e o celular já tinha sido levado”, explica a testemunha.

Bruna diz que as jovens chegaram a fazer vídeo no TikTok brincando com a situação, dias depois. O g1 procurou a jovem que perdeu o celular, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.