Coragem, determinação e inteligência; A construção da Serra do Rio Rastro

A Serra do Rio do Rastro é famosa pelas suas 284 curvas, muitas delas em 180°graus! Para construir a estrada da Serra do Rio do Rastro durante as décadas de 1930 e 1940 os trabalhadores enfrentaram grandes desafios.

Nas fotos abaixo é possível ver os homens literalmente pendurados a beira dos precipícios utilizando cordas de sisal amarradas à cintura como alto seguros.

Umas fotos histórica que nos mostra o heroísmo destes homens desbravaram o impossível. Quantas dificuldades naquela época….E com certeza, corajosos, determinados, enfrentando o frio e ventos típicos da serra. Verdadeiros heróis. hoje podermos desfrutar dessa estrada que está entre os mais belos destinos turisticos .

Com informações: Nadye Raquel Costa

Fotos: Acervo de Varlei Mariot