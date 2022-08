Homem tenta ‘pegar carona’ em cauda de helicóptero da PM e quase causa tragédia em SC

Homem se feriu, foi socorrido e depois autuado por expor ao perigo a saúde e integridade das pessoas à volta.

Um homem quase provocou uma tragédia ao tentar se pendurar na cauda de um helicóptero da Polícia Militar enquanto a aeronave começava a decolar. O caso aconteceu em Barra Velha, Litoral Norte de SC, na tarde desta sexta-feira (26). Um gravação mostra o susto das pessoas que estavam no local no momento.

No vídeo é possível observar o Águia 01 pousado na Praça Lauro Carneiro de Loyola. A tripulação já estava embarcada e a aeronave chega a sair do chão quando os PMs perceberam a presença do homem. Na imagem o helicóptero aparece já a cerca de dois metros do chão.

A aeronave chega a fazer movimentos bruscos logo que deixa de tocar o solo.

A PM explicou nas redes sociais que logo na sequência — quando o vídeo já não mostra mais a aeronave — os tripulantes desceram para conter o homem. De acordo com o texto, seria um morador de rua possivelmente alcoolizado. Ele acabou ferindo a cabeça durante a abordagem e recebeu os primeiros socorros.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo crime por expor a perigo a saúde e integridade daqueles que estavam no helicóptero e em volta. Ele foi liberado na sequência.