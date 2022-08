Temporal com forte granizo atinge Cachoeira do Sul causa estragos

Um forte temporal com granizo atingiu Cachoeira do Sul, na Região Central do estado, entre a noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo (28). Casas foram danificadas por conta da queda das pedras de gelo.

De acordo com a Defesa Civil municipal, quase 20 chamados da população foram atendidos durante o temporal. Dois deles eram relacionados a danos causados por ele aos telhados de residências. Nenhum dos casos, na avaliação da Defesa Civil, foi grave.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), choveu cerca de 25 milímetros na região da cidade entre sábado e domingo.

“Com a passagem da frente fria, o ar polar volta a atuar. Hoje, o dia pode começar com geada na região de Bagé e em áreas do sul e sudoeste gaúcho. Não chove nas demais regiões do estado e as temperaturas ficam baixas. Atenção porque pode ventar ao longo do dia, com rajadas de 50 a 70 km/h em todo o estado”, disse a Climatempo em boletim divulgado neste domingo

Quantidade grande de granizo que atingiu Cachoeira do Sul fez com que o gelo acumulasse.

No Bairro São José, camada de gelo de mais de um palmo se formou pelo acúmulo de volume considerável de granizo

Um temporal de granizo ocorrido na noite deste sábado (27) deixou estragos em pontos isolados da metade norte de Cachoeira do Sul. O fenômeno aconteceu por volta das 21h35min e pegou os cachoeirenses de surpresa.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Edson das Neves Júnior, duas equipes estão em deslocamento para atendimentos. Os chamados recebidos pelo órgão consistem, em grande parte, em danos em telhados mais fragilizados e por obstrução de calhas, em razão do volume de gelo acumulado, que chamou a atenção.

Ainda não há um balanço preliminar do número de chamados e dos tipos de ocorrências que a Defesa Civil atende na noite deste sábado. Uma nota informativa com esses detalhamentos deverá ser divulgada nas próximas horas.

Os maiores acumulados de granizo de que se tem notícia até o momento foram registrados em bairros como São José e Drews, que são próximos. No São José, há registros de imagens de formação de camada mais de um palmo de gelo. Também no bairro, um restaurante teve o telhado danificado e a água molhou o interior do estabelecimento. No Bairro Funcap, há residências que estão às escuras, sem fornecimento de energia elétrica.