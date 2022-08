Paula Fernandes capota carro em SP; Ferimentos leves, renasci

Paula Fernandes capotou o carro na rodovia Castello Branco na noite de sábado (27), quando dirigia para São Paulo ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello. Ela publicou na tarde deste domingo (28) uma foto do carro capotado e escreveu: “Eu só sei que estou viva e que ontem renasci”.

Ela diz que estava voltando para casa do interior quando um carro desgovernado bateu na traseira do veículo dela. Ela perdeu o controle da direção com a força da batida e seu carro capotou algumas vezes e arrastou no asfalto até parar.

Paula Fernandes diz que está “em choque” e que teve dificuldade para dormir, mas está fisicamente bem.

Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões”, ela afirma.

Veja o texto completo abaixo:

“Eu ainda não sei bem como eu tô…

Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci…

Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim.

Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar. Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem!🙌🏻