Incêndio na China destroi arranha-céu de 218 metros de altura; veja

Um incêndio destruiu hoje um arranha-céu de 218 metros de altura na cidade de Changsha, na parte central da China. Imagens feitas por testemunhas e pela TV estatal CCTV mostram a fachada do prédio tomada pelo fogo em todos os 42 andares da construção.

O incidente aconteceu no prédio da empresa estatal de telecomunicações China Telecom, com sede na cidade que tem dez milhões de habitantes e é a capital da província de Hunan. Segundo os bombeiros, apesar do susto, o fogo foi controlado sem registro de vítimas.