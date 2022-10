Mãe de Cesar Tralli morre em acidente aéreo no interior de SP

Edna Tralli, mãe do jornalista Cesar Tralli, morreu ontem (9), em um acidente de avião em Paranapanema (SP). A informação foi confirmada por Splash.

Em nota, a Comunicação da Globo disse se “solidarizar e oferecer todo apoio” ao profissional. Ele será substituído pelos colegas Alan Severiano e Leilane Neubarth.

Segundo consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), no disponível site da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o veículo tinha operação negada para táxi aéreo.



Durante a madrugada, Ticiane Pinheiro, mulher do apresentador do “Jornal Hoje” (TV Globo), lamentou a perda.

“Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu a apresentadora no Instagram.



Rafa Justus, enteada de Tralli, também lamentou a morte de Edna.

“Pense em uma mulher de coração gigante, que não arruma intriga, é super amorosa, e que é uma super avó. Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu”, escreveu a menina de 13 anos.