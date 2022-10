Rússia se vinga por ponte e faz maior ataque com mísseis em meses na Ucrânia

Dois dias depois do audacioso ataque à ponte da Crimeia, que liga a península anexada em 2014 ao território russo, as forças de Vladimir Putin fizeram nesta segunda-feira (10) o mais amplo ataque a cidades da Ucrânia em mais de três meses.

Ao menos 75 mísseis, segundo o Exército ucraniano, atingiram alvos nos 11 principais centros urbanos do país, como Kiev, Kharkiv e Lviv. A capital registrou ao menos quatro explosões, no primeiro ataque desde o dia 26 de junho —ao menos 11 pessoas morreram, e 64 ficaram feridas.

A ação é uma retaliação do Kremlin à explosão —atribuída a um caminhão-bomba, mas ainda mal explicada— ocorrida no sábado (8) na gigantesca obra que Putin inaugurou em 2018 como uma das principais de seu governo de mais de duas décadas.

Após confirmar em uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia a natureza do ataque desta manhã de segunda, Putin prometeu novas reações. “Se continuarem as tentativas de realizar ataques terroristas em nosso território, as respostas da Rússia serão duras e correspondentes ao nível de ameaça criado”, afirmou.

O presidente russo classificou o episódio, que destruiu uma das pistas da ponte, de “ataque terrorista contra infraestrutura civil crítica”. Ele afirmou ter atingido centros de comando e o sistema energético ucraniano, uma mudança de tom: até então, Putin só falava em alvos das Forças Armadas.



Em um sinal da escalada, na TV estatal russa, o termo usado para designar os alvos desta segunda foi infraestrutura civil.

“Se tivéssemos feito isso todos os dias desde o início da operação, tudo teria acabado em maio”, afirmou no Telegram o premiê da Crimeia anexada, Serguei Aksionov. Em Kiev, um míssil caiu nas proximidades de uma universidade, matando motoristas em seus carros, no primeiro bombardeio na região central da cidade desde o começo da guerra, em fevereiro.



“Putin é um terrorista que fala por meio de mísseis”, afirmou o chanceler ucraniano, Dmitro Kuleba, no Twitter. Uma das explosões na capital foi captada durante uma transmissão ao vivo da rede britânica BBC, com o repórter no local, o brasileiro Hugo Bachega, buscando abrigo logo em seguida. O metrô da cidade virou o abrigo preferencial na hora do rush matinal (madrugada no Brasil).

Os ataques foram condenados por líderes do Ocidente horas depois. O presidente da França, Emmanuel Macron, reafirmou seu apoio, inclusive militar, a Kiev, enquanto os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da Itália descreveram o episódio como “inaceitável” e “vil”, respectivamente, no Twitter.

Na mesma plataforma, o presidente Volodimir Zelenski afirmou que o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, havia concordado com uma reunião urgente do G7 para discutir o caso. O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou o que chamou de “escalada inaceitável”.



Já a Otan (aliança militar ocidental) condenou o episódio como “horrendo”, e a China, maior aliada da Rússia, pediu para que ambos os lados trabalhem para conter o agravamento da crise”. A Índia, que transita entre Moscou e Washington, falou o mesmo.