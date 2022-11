Empresário morre após bater em carreta parada em protesto

O empresário Osmar Alceu Wichocki, de 56 anos, morreu na noite de segunda-feira (31) após se envolver em um acidente com uma carreta que fechava a BR-364, em Várzea Grande, no Mato Grosso, em protesto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o resultado das eleições.

Osmar, que era diretor administrativo e financeiro da Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat), estava dirigindo um caminhão boiadeiro quando, próximo ao trecho conhecido como Trevo do Lagarto, colidiu com uma carreta que fazia uma paralisação na rodovia, em movimento de caminhoneiros que contestam a derrota de Bolsonaro nas urnas. Chovia muito no momento do acidente.

O empresário, dono de dois supermercados em Mato Grosso, ficou preso nas ferragens e, quando estava sendo socorrido, sofreu uma parada cardíaca e morreu. Osmar deixa esposa e dois filhos.

Em postagem nas redes sociais, a irmã de Osmar, Elizete Pinto, afirmou que a carreta que bloqueava a estrada estava com as luzes apagadas e não havia nenhuma sinalização no local.

“Infelizmente um caminhoneiro irresponsável com as luzes apagadas num bloqueio no escuro sem sinalização nenhuma e debaixo de muita chuva tirou a vida do meu irmão. Não consigo acreditar até agora que aconteceu isso. Pelo amor de Deus, que essas pessoas tenham compaixão e parem com esses protestos antes que mais vidas se vão”, disse Elizete.

A Associação de Supermercados de Mato Grosso lamentou, em nota, o falecimento do empresário.

Associação de Supermercados de Mato Grosso lamentou, em nota, o falecimento do empresário.