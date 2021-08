Jovem Caminhoneiro de Lages morre em grave acidente no Paraná

Infelizmente perdemos um jovem lageano de 26 anos, por este grave acidente no Paraná, ele retornava de uma viagem de Curitiba para Santa Catarina.

Um jovem, de 26 anos, natural de Lages, faleceu em um grave acidente entre dois caminhões no Paraná, na madrugada desta quinta-feira (26). O acidente ocorreu no município de Campo do Tenente, enquanto o jovem Felipe Croda retornava de uma viagem de Curitiba para Santa Catarina.

Informações preliminares apontam que o caminhão que Felipe dirigia colidiu com a traseira de outro veículo. Amigos e familiares utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do jovem.

O grave acidente entre dois caminhões resultou na morte de uma pessoa na BR-116, em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (26). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente frontal aconteceu por volta de 00h15, no KM 170, na pista sentido capital.

No local do acidente, a faixa é contínua, o que restringe a possibilidade de ultrapassagens. A suspeita é que um dos veículos tenha invadido a pista contrária. Devido a colisão, a rodovia ficou parcialmente bloqueada e só foi liberada totalmente às 6h.

Os dois motoristas tiveram ferimentos, sendo que um deles o jovem Lageano não resistiu. A outra vítima teve apenas ferimentos leves.

Com informações RICMAIS