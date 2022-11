Mãe mata filho recém-nascido a facadas na cidade de Tubarão em SC

A Polícia Civil (PC) está investigando a morte de um recém-nascido em Tubarão.

Uma jovem de 19 anos, conforme informações preliminares, matou com ao menos 12 golpes de faca o filho recém-nascido.



A mulher, inicialmente, foi até o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) com o bebê, afirmando que ele havia morrido de forma natural após o parto feito em casa.

Ao chegar no hospital, enfermeiros e médicos constaram que a vítima havia sido assasinada. Aos policiais, a jovem informou que matou a criança porque ficou com medo dos familiares, que não sabiam da gestação.



A Polícia Militar (PM), com apoio de uma delegada da Polícia Civil (PC), prendeu a criminosa em flagrante. A mulher segue internada no hospital, por causa do parto realizado de modo informal.

Com informações: Engeplus