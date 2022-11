Por que as criptomoedas são o mais novo avanço no mercado de apostas esportivas?

Embora as tecnologias relacionadas a criptomoedas e blockchain ainda sejam incipientes, as casas de apostas online têm aproveitado suas aparentes vantagens para oferecer aos seus consumidores acesso ao mercado de apostas digitais. As casas de apostas exclusivas de Bitcoin que aceitavam apenas algumas criptomoedas gradualmente ampliaram suas ofertas e incentivos aos jogadores.

Antes que muitas outras empresas de jogos de azar vissem as possibilidades dessa plataforma descentralizada, as casas de apostas listadas em bookmaker-expert.com também não hesitaram em aproveitar uma parte considerável do mercado de criptomoedas. Bem antes de outros sites de jogos de azar, fazer apostas esportivas elevou o uso de criptomoedas acima de outros métodos de pagamento.

O anonimato da moeda digital foi usado pelas casas de apostas para tranquilizar os apostadores, principalmente aqueles que viviam em áreas onde as apostas esportivas ainda eram proibidas. Diante disso, é fácil tirar a conclusão de que o Bitcoin, o Litecoin etc., por um lado, e apostas esportivas, por outro lado, fizeram a combinação ideal para as casas de apostas online. Sem forçar os jogadores a navegar por restrições territoriais ou regulatórias rígidas, as plataformas de apostas com criptomoedas disponibilizaram opções de apostas novas e seguras para os jogadores.

Características das criptomoedas que atraem apostas esportivas e acabam sendo as preferidas

Devido às múltiplas vantagens que as criptomoedas oferecem, elas estão gradualmente assumindo o controle da indústria de apostas esportivas. Essas vantagens incluem procedimentos simples de criação de contas e saques imediatos.

Os benefícios das criptomoedas para apostas esportivas estão listados abaixo.

Taxas de Depósito aumentadas por Terceiros

Uma das dificuldades irritantes nas apostas esportivas online é a interferência de entidades externas. A atenção dos apostadores online foi imediatamente atraída para as casas de apostas que operam fora dos limites legais. Os pagamentos feitos a operadores de jogos de azar fora de uma área governada podem não ser mais processados usando métodos de pagamento comuns, como cartões de crédito e carteiras eletrônicas. A crise financeira do setor tornou isso inviável, e as barreiras e violações de privacidade desencorajaram muitos possíveis apostadores.

Os depósitos feitos com criptomoedas não são regidos ou supervisionados por organizações bancárias centralizadas ou executores independentes. Com taxas mínimas e tempos de processamento rápidos, os ledgers na blockchain fornecem proteção completa para operadores e jogadores em casas de apostas. Os sites de apostas esportivas também foram capazes de oferecer aos jogadores alguns descontos e incentivos adicionais devido à ausência de interferência.

Apostar em casas de apostas é mais eficaz

Para as organizações de apostas, mecanismos de pagamento confiáveis e eficazes que não existiam anteriormente foram possibilitados pelas moedas digitais. As apostas esportivas e as criptomoedas eliminam coisas como limites de transação, mínimos de saque e valores mínimos de depósito, além de não terem taxas de transação e tempos de processamento rápidos.

Os ledgers na blockchain e a moeda digital melhoraram a eficiência das transações, tornando as apostas esportivas mais atraentes. Especialistas em jogos de azar e apostas esportivas aproveitaram o novo campo de jogo nivelado, enquanto os céticos pensam que as soluções de criptomoeda e blockchain são apenas modismos passageiros que desaparecerão nos próximos anos.

É importante que os apostadores saibam que algumas casas de apostas só aceitam criptomoedas tanto para saques quanto para depósitos. É uma boa ideia registrar-se em uma casa de apostas completa que corresponda aos seus interesses e objetivos financeiros.

Criptomoedas não são regulamentadas por organizações de apostas

As criptomoedas não são oficialmente regidas por comissões ou autoridades de jogos de azar online, mas empresas e jogadores de apostas esportivas devem ficar atentos com as tentativas futuras de tentarem assumir o controle. No entanto, algumas empresas de apostas esportivas acham que a natureza secreta das criptos impedirá que essas organizações e autoridades tenham alguma vantagem. Muitas empresas de apostas esportivas temem a intrusão governamental.

As casas de apostas online estão preparadas para se adaptar a quaisquer novidades. Eles estão confiantes no crescimento na área de moeda digital, pois garante sigilo e anonimato.

Fazer apostas esportivas com criptomoedas é seguro

Os apostadores online sentem ansiedade como resultado de apostas injustas. No entanto, se você quiser usar a tecnologia blockchain em sites legais de apostas esportivas, não terá esse problema.

Ao optar por pagar com moedas digitais, você terá os seguintes benefícios:

Transação segura

O uso de criptomoedas para fazer apostas garante uma contabilidade completa e sofisticada para os jogadores, não deixando espaço para transações suspeitas. Não há espaço para os operadores de apostas se intrometerem nos resultados dos eventos ou nos saques de dinheiro.

Com o uso da tecnologia blockchain, o setor de apostas esportivas online agora pode manter registros confiáveis em um blockchain público que não pode ser alterado, trazendo a transparência necessária para todas as plataformas.

Anonimato e discrição

Ao manter o anonimato total, a descentralização protege a identidade do apostador, ou seja, a identidade de quem usa a criptomoeda para fazer suas apostas. Ninguém pode examinar o dinheiro que eles colocaram, nem mesmo o mais recente. Ao aderir às condições legais de carteira digital para regras antilavagem de dinheiro, todo o processo melhora a privacidade e a segurança dos participantes.

Conclusão

Todos os excelentes recursos da blockchain foram adaptados por casas de apostas esportivas online em recursos vitais para uma experiência de apostas excepcional. Com a tecnologia blockchain prontamente disponível, as empresas de apostas podem relaxar sabendo que seus ativos e identidade estão protegidos pelos recursos de privacidade do sistema.

Todas as características das moedas digitais discutidas nesta página demonstram o quão lenta, mas seguramente, a criptografia está engolindo o reino das apostas esportivas.