Menino de 5 anos morre afogado em praia de SC

O sábado (7) foi marcado por uma tragédia em Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina. Um menino de apenas 5 anos de idade morreu afogada em uma das praias da cidade. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

De acordo com os Bombeiros Militares, o acidente aconteceu já no fim do dia, por volta das 19h. Os guarda-vidas finalizavam o recolhimento das bandeiras vermelhas de sinalização quando foram abordados pela mãe do menino, que procurava pelo filho.

As buscas iniciaram e o menino foi encontrado já com alto grau de afogamento. Os guarda-vidas realizaram as manobras de ressuscitação e acionaram a ambulância para encaminhá-lo ao Pronto Atendimento, onde o atendimento continuou. No entanto, ele não resistiu e morreu logo após dar entrada na unidade.

“Neste momento de profunda tristeza toda equipe de Bombeiros Militares e Guarda-Vidas registra solidariedade à família da vítima”, lamentou a corporação.

Com informações: NSC