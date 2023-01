Giovani Nunes convida Jorginho Melo para visitar São Joaquim – Continuidade das Obras!

Uma notícia pegou de surpresa muitos prefeitos catarinenses durante a última semana em que o novo Governo do Estado havia suspendido muitas obras que ainda não haviam iniciado, entre elas constava a “Rua Mais Sinuosa do Mundo” que pretende ser a mais impactante obra no cenário turístico de São Joaquim.

A preocupação era imensa, não somente pelas obras em São Joaquim, mas em um contexto geral de toda a Serra Catarinense que possuem muitas obras ainda não iniciadas e com recursos estaduais. Durante a visita técnica do novo Governador Jorginho Melo, no Hospital Tereza Ramos em Lages, na tarde deste último sábado o Prefeito Giovani Nunes que agora representa a Presidência da AMURES firmou o primeiro contato com o Governador e pediu a continuidade das obras do estado nos municípios da Serra Catarinense, Giovani Nunes, também ofertou um convite especial para Jorginho Melo que deverá se realizar brevemente. O novo Governador respondeu que os recursos serão reavaliados, mas sinalizou positivamente em relação às obras na Serra Catarinense.

“Fui pedir o apoio para continuidade das obras aqui e apoio também para o nosso hospital, não somente para São Joaquim, mas também para toda a região representando a AMURES, nós queremos a continuidade das obras e continuidade do apoio do governo do Estado. O governador disse que tá se inteirando das ações e que as obras que tão suspensas vão ser revistas, expliquei para ele sobre a importância da continuidade, da não suspensão de nenhum nenhuma obra da região serrana. Então, ele se demonstrou muito pronto e otimista. Nos próximos dias vamos marcar audiência lá em Florianópolis, para conversar com ele e com a equipe de infraestrutura. Também já convidamos eles para visitar são Joaquim e ver as obras que estão em andamento com o apoio do Estado.” Frisou Giovani Nunes – Prefeito de São Joaquim