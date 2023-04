Entenda o que provocou imagem inusitada de espiral no céu do Alasca

Um fotógrafo do Alasca registrou a formação de uma espiral inusitada no céu do estado norte-americano no último dia 15 de abril.

Na imagem, é possível ver a espiral em meio à formação de uma aurora boreal que acontecia perto de Fairbanks, uma das maiores cidades do estado.

Segundo a agência de notícias Associated Press, a estrutura, que parece uma galáxia em espiral, apareceu após o lançamento de um foguete da SpaceX no último dia 15 de abril. Não se trata do modelo Starship, que seria lançado nesta segunda-feira (17), mas teve seu lançamento adiado.

Ainda de acordo com a agência, o excesso de combustível que foi liberado após o lançamento do foguete na Califórnia teria causado o aparecimento da espiral.

O foguete tinha sido lançado no mesmo dia, algumas horas antes do registro, com cerca de 25 satélites.

A foto da espiral foi feita pelo fotógrafo Christopher Hayden.

Com informações: G1