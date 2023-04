Paulo Cezar Ramos de Oliveira será o secretário da Segurança Pública de Santa Catarina

O governador Jorginho Mello confirmou nesta terça-feira,18, que o procurador de Justiça Paulo Cezar Ramos de Oliveira será o secretário da Segurança Pública do Estado. O nome deverá ser oficializado nos próximos dias.

“Paulo chega com a função de consolidar o diálogo entre as forças de segurança. Tenho confiança de que o secretário terá sucesso em melhorar ainda mais essa área tão importante para Santa Catarina”, destacou o governador.

A Secretaria da Segurança Pública foi recriada na Reforma Administrativa do início do ano e dá lugar ao Colegiado Superior de Segurança Pública, órgão que até então tinha como principal função definir as políticas das forças de segurança.

Breve currículo do novo secretário

Natural de Joinville, Paulo Cezar Ramos de Oliveira tomou posse como Promotor de Justiça substituto em 1985, em Tubarão. Atuou como titular nas comarcas de Abelardo Luz, São Lourenço do Oeste, Porto União, Xanxerê, Balneário Camboriú e Joinville e foi promovido ao cargo de Procurador de Justiça em 2007. Em 2011, participou da criação da Comissão de Planejamento Estratégico e, em 2018, assumiu a Coordenadoria da Procuradoria Cível. Oliveira ainda teve um mandato como conselheiro no Conselho Superior do Ministério Público e atuou em duas comissões de concurso.

