Quina: saiba tudo sobre a loteria

A Quina é uma das loterias Caixa com as melhores premiações. Muito popular no país, conta com dezenas de apostadores todas as semanas.

Além dos sorteios recorrentes e premiações generosas, a Quina ainda conta com uma dinâmica simples de jogo, permitindo que qualquer um com sorte possa concorrer a milhões de reais.

Além disso, conta com a edição especial Quina de São João que acontecerá dia 24 de junho de 2023 com a premiação máxima de 200 milhões de reais.

Ficou curioso e quer saber mais sobre a Quina, como jogar online e quais as reais chances de ganhar? Então fique neste artigo até o final e confira!

Sobre a loteria

A Quina surgiu em 1994 e, desde então, tem sido um sucesso entre as loterias Caixa. Para jogar, basta selecionar o mínimo de cinco dezenas em um universo com 50 alternativas disponíveis.

Ganha a premiação máxima quem acertar os cinco números sorteados. Além disso, a loteria conta com valores secundários agora quem acertar 4, 5, 3 ou 2 números.

Isso mesmo, na Quina com apenas 2 números você pode ser contemplado!

Probabilidades

Conhecer as probabilidades de ganhar na Quina é uma boa alternativa para quem visa compreender as reais chances de ganhar na loteria e alinhar as expectativas.

No caso da Quina, uma aposta simples, de apenas 5 dezenas, tem as chances de 1 para 24.040.016. Contudo, as chances aumentam exponencialmente ao apostar em mais números, assim, jogando 15 dezenas as chances vão para 1 em 8.005.

Vale frisar que quanto mais números você jogar, maior o valor de investimento. No Mega Loterias você consegue conferir todas as probabilidades das loterias Caixa!

Desdobramentos

Os desdobramentos acontecem quando você aposta em mais números além do mínimo da loteria. No caso da Quina, o mínimo são 5 dezenas, mas você pode jogar até 15 números por cartela.

Quando você aposta em mais números, aumentam as combinações numéricas possíveis e, dessa forma, mais jogos são realizados, aumentando as chances de ganhar.

Por isso que, ao jogar 5 números você tem uma determinada probabilidade, mas ao jogar 15 as chances aumentam exponencialmente.

Fechamentos

Os fechamentos acontecem quando os desdobramentos são feitos. Isso porque quanto mais números você joga, maiores as combinações numéricas possíveis, mais também maiores as chances de repetir os jogos.

Os fechamentos servem para eliminar os jogos repetidos e deixar você apostar somente em combinações únicas, otimizando suas probabilidades de acertos e diminuindo seu investimento.

Afinal de contas, mais vale a pena apostar 10 números em combinações únicas do que 15 com repetições.

Estatísticas

As estatísticas são dados fundamentais para otimizar os seus jogos e permitir apostas mais assertivas. Isso porque fornecem dados fundamentais para transformar a sua estratégia.

Imagine que aquele número da sorte que você sempre joga na Quina, na verdade está entre os menos prováveis de ser sorteado? Essa informação pode mudar todo o seu jogo!

Da mesma forma, você também pode conferir os números mais sorteados nas loterias, montando estratégias bem mais assertivas. No Mega Loterias você encontra todas as estatísticas das loterias Caixa, como números mais e menos sorteados, cidades mais premiadas e muito mais!

O maior prêmio já pago

A Quina oferece ótimas premiações e pode transformar a sua vida da noite para o dia, basta uma pitada de sorte e muita estratégia para apostar neste jogo lotérico.

O maior valor pago pela Quina foi de R$204.813.741,28 dividos para 8 ganhadores de muita sorte. Para você ter uma ideia, foram mais de 25 milhões para cada jogador.

Números mais sorteados da QUINA

As estatísticas nos mostram quais os números mais sorteados na loteria. Uma boa ideia pode ser montar combinações com essas dezenas para tentar jogos mais assertivos na loteria.

Neste caso, os mais sorteados na loteria são: 4, 49, 31, 1526, 29 e 39. Para você ter uma noção, o número 4 foi sorteado mais de 400 vezes!

Com quantos números eu ganho jogando na QUINA

Na Quina você ganha a premiação máxima ao acertar 5 números da loteria. Contudo, ainda existem faixas de premiação secundárias para quem acertar 4, 3 ou 2 números dentre os sorteados.

Dessa forma, com o mínimo de 2 acertos você pode ser contemplado. Essa é uma excelente notícia para quem procura prêmios secundários.

Ùltimos resultados

Ficar atento aos últimos resultados da Quina é muito relevante, ainda mais para identificar padrões, analisar as estatísticas e montar jogos mais assertivos e me os intuitivos.

Os últimos resultados da Quina, foram:

Concurso 6124: 22, 30, 31, 33 e 45;

Concurso 6123: 10, 14, 54, 61 e 63;

Concurso 6122: 14, 31, 47, 49 e 60.

No Mega Loterias você pode conferir todos os resultados das loterias Caixa e confirmar os valores atualizados para novos concursos. Aproveite!

Data do sorteio, local, horário e valor

Os sorteios da Quina acontecem, geralmente, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital. As extrações ocorrem todos os dias de segunda a sábado, exceto aos domingos.

O horário dos sorteios é sempre às 20h, conforme o horário de Brasília. Os apostadores têm até às 19h do mesmo dia para participar do concurso vigente.

Lembrando que se ninguém acertar a Quina, ou seja, os 5 números sorteados, o valor acumula para o próximo concurso, aumentando o montante final.

Por que apostar na QUINA

Apostar na Quina é uma excelente alternativa para quem busca recorrência de concurso e ótimas premiações. Com sorteios que acontecem todos os dias, você joga e concorre a prêmios incríveis.

Além disso, vale a pena para compreender os jogos e melhorar as estratégias, se preparando para a edição especial que acontece em junho, a Quina de São João, com a premiação de 200 milhões de reais. Uma verdadeira bolada, não é mesmo?

Aposte no Mega Loterias agora mesmo e garanta maior conforto e comodidade. Jogar na Quina nunca foi tão fácil! Participe de bolões ou faça jogos individuais. Se for contemplado, ainda conta com a praticidade dos valores serem creditados automaticamente em sua conta na plataforma.

Está esperando o quê? Aposte agora mesmo e concorra a milhões de reais em premiações. Aproveite!