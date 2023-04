Jovem com câncer realiza sonho de ter cavalo 3 dias antes de morrer em SC

A Fundação Hospitalar de Rio Negrinho realizou um gesto de amor e carinho ao atender ao desejo de infância de Leandro Gruber, de 24 anos, que sonhava em ter um cavalo de estimação. Leandro, que lutava contra o câncer, teve seu sonho realizado pela Comissão de Cuidados Paliativos do hospital, poucos dias antes de morrer.

Foto: Fundação Hospitalar Rio Negrinho/Reprodução

Na terça-feira (4), o cavalo foi levado até Leandro no hospital e ele teve a oportunidade de conhecê-lo e fazer carinho no animal. A mãe de Leandro, Eloisa Fonseca dos Santos, destacou a importância do desejo do filho e o quanto conhecer o cavalo deu esperança a ele.

“Ele sempre deixou claro que iria comprar uma chácara e um cavalo. Para ele, conhecer o cavalo foi algo muito importante, isso deu muita esperança. Ele tinha muita fé na cura”, disse.

Três dias depois, na sexta-feira (7), Leandro faleceu. Sua mãe agradeceu à equipe de profissionais da saúde pela demonstração de carinho e acolhimento, que sempre foram dedicados ao paciente.

A Comissão de Cuidados Paliativos do hospital é composta por uma equipe multidisciplinar, formada por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e farmacêuticos, que têm como objetivo oferecer qualidade de vida aos pacientes e suas famílias.

O enfermeiro e vice-prefeito de Rio Negrinho, Pablo Ribeiro, presente na ação, ressaltou a importância dos gestos de solidariedade em momentos difíceis como esse. Ele afirmou que a felicidade estampada no rosto de Leandro ao ver o cavalo aguardando por ele fora do hospital foi um momento marcante e emocionante.

O trabalho da Comissão de Cuidados Paliativos da Fundação Hospitalar Rio Negrinho é de grande importância, pois proporciona suporte e assistência durante todo o processo de adoecimento, incluindo o período do diagnóstico, tratamento e luto, acolhendo tanto o paciente quanto sua família.

A equipe que não mede esforços para oferecer conforto e cuidado a todos os pacientes, demonstrando que o amor e o carinho são os remédios mais importantes em momentos difíceis como esse.

Com informações: Visor Notícias