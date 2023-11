Após 48 horas, bombeiros continuam combate a incêndio em distribuidora de combustível no Oeste de SC

Nesta quarta-feira (15), continuam os trabalhos para controle das chamas do incêndio de grandes proporções que atingiu a Max Distribuidora de Combustível, em Chapecó. Conforme a Defesa Civil da cidade, já são mais de 48 horas de combate ao foto no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Concórdia, que auxiliou no trabalho de controle do incêndio, já foi liberada. Ainda conforme a Defesa Civil, a situação já está sob controle, porém as chamas ainda devem permanecer durante toda a quarta-feira.

No total, 40 bombeiros e 20 caminhões tanto dos bombeiros quanto de empresas particulares e prefeitura atuaram no controle do incêndio.