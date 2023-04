Massa de ar polar deverá chegar essa semana ao estado com queda brusca na temperatura

Depois de um início de semana chuvoso em alguns pontos de Santa Catarina, o frio é que deverá chegar no estado no decorrer da próxima quarta-feira,19. Conforme a meteorologia da Defesa Civil, está prevista a chegada de uma intensa massa de ar seco e frio de origem polar, o que, além de firmar o tempo, vai provocar a queda brusca na temperatura em todas as regiões.

O frio mais intenso será sentido nas áreas altas do estado entre o Planalto Norte, Planalto Sul e Meio-Oeste, regiões onde as mínimas deverão ser negativas. Haverá condições favoráveis para formação de geada que vai desde o Extremo-oeste até os planaltos e, também, no Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis Serrana. A meteorologia prevê que o frio será amplo, sendo que as madrugadas de quarta,19, até sexta-feira, 21, serão geladas em todo o estado, com mínimas próximas a abaixo dos 10°C em todas as regiões.

Cuidados

Em virtude do declínio acentuado das temperaturas e da permanência do frio até o fim da semana, é importante tomar cuidados com a saúde, sobretudo com pessoas enfermas, idosos, crianças e animais.

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina reitera a necessidade de acompanhar diariamente os avisos e boletins de previsão do tempo devido às constantes atualizações nos modelos meteorológicos.

