Apicultor colhe na Serra Catarinense o “Melhor Mel do Mundo”

O Apicultor Joel de Souza Rosa, colheu nesta sexta-feira (03), na Localidade de Estância do Meio entre a Barra do Rio Lavatudo e São Mateus, no interior de São Joaquim, o majestoso Mel Canudo-de-Pito, que é derivado de uma árvore da família das fabácea, planta nativa nesta região que leva justamente o nome de Canudo-de-Pito.

O Mel Canudo-de-Pito de São Joaquim ganhou reconhecimento internacional quando em ganhou o concurso de Atenas na Grécia se tornando o melhor e mais doce mel do mundo. Além da Premiação internacional, o mel Canudo de Pito ainda faturou o primeiro lugar do congresso Nacional em Gramado.

Esse é o melhor mel do Brasil e foi o primeiro a ser premiado internacionalmente, ele contêm caraterísticas únicas e só é produzido na Serra Catarinense. Ele tem um perfume e um sabor profundo, dá para sentir de longe o aroma dele não há nenhum mel no mundo que se compare com ele em sabor e qualidade.” Destacou o Apicultor Joel de Souza Rosa.

O Mel Canudo-de-pito está à venda no Apiários Real em São Joaquim ao lado da Igreja Matriz e pelos contatos: (49) 3233-1433, ou pelo whatsapp (49) 9 9958.4955.