PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 4 E 5 DE JANEIRO DE 2020

SÁBADO

Predomínio de sol com algumas variações de nuvens do Oeste, Centro a Serra com chance de chuva de verão de forma rápida e isolada entre a tarde ao início da noite, possível trovoada. Já no Litoral Sul, o padrão de circulação marítima (umidade vinda do mar) favorece o predomínio do céu nublado com chuva fraca/garoa isolada (mais forte a chuva no costão da serra), intercalado com intervalos de melhoria (aberturas de sol e nuvens). Sol com intervalos de nublado entre a Grande Florianópolis ao Nordeste de SC com chuva isolada e bons intervalos de tempo seco. Muitas áreas do estado passam sem chuva.

Temperatura amena no amanhecer e noite e em elevação a tarde (abafamento). No topo da Serra, frio no amanhecer. Mínimas entre 7/10°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema, baixadas e vales). Máximas variando entre 31/34°C em pontos do do Extremo Oeste (região de Itapiranga a São Carlos).

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

**Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

DOMINGO

Presença de sol com algumas variações de nuvens entre as regiões do Oeste, Centro a Serra com probabilidade de pancadas de chuva e trovoadas (pancadas bem mal distribuídas) ao longo da tarde e noite. Já no Litoral e Nordeste de SC alternância entre céu nublado a intervalos de sol com chance de chuva fraca/garoa isolada, intercalado com intervalos de tempo seco (aberturas de sol). Períodos prolongados de sol no Litoral Sul onde pode ter trovoada bem isolada de tarde ou noite. Muitas áreas do estado passam sem chuva.

Temperatura em elevação, bem agradável ao amanhecer e até baixa no topo da Serra.

Geadas (dias) em 2019/topo da serra/SC

0 Janeiro

0 Fevereiro

0 março

06 abril

03 maio

18 junho

15 julho

23 agosto

8 setembro

2 outubro

4 novembro

3 dezembro

2019; 82 dias e 41 dias com marcas negativas em SC

2 DIAS COM NEVE (JULHO E AGOSTO)

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 3/1/2020

Extremas de SC registrados ontem. 2/1/2020 e hoje, 3/1/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 21,8°C/ 31,8°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; 18,8°C/ 34,3°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÍNIMA ONTEM; 11,5°C/ 15,7°C EM B.JARDIM/INMET

HOJE; 9,7°C/ 12,3°C EM B.JARDIM/INMET

CAPITAL/INMET HOJE; 21,8°C/ 26,7°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 21,4°C/ 27,5°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 20,4°C/ 29,2°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 20,8°C/ 27,6°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 21,0°C/ 25,8°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; 21,2°C/ 27,3°C

UFSC/RESSACADA; 20,9°C/ 27,4°C

UFSC; 21,0°C/ 29,1°C

MAFRA/EPAGRI; 16,4°C/24,4°C

CHAPECÓ/INMET; 18,4°C/27,3°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 19,1°C/28,7°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 12,4°C/21,5°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 11,2°C/19,8°C/CRUZEIRO/F.K.

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 3/1/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 14,0°C ÁGUA DOCE E 34,3°C ITAPIRANGA/SR WOLFGANG

MEIO OESTE; 14,1°C TANGARÁ E 32,0°C ZORTÉA

CENTRO; 13,4°C LEBON RÉGIS/DSOARES E 27,2°C FREI ROGÉRIO

PLANALTO SUL/SERRA; 9,7°C B.JARDIM/F.KEISER E 29,8°C ABDON BATÍSTA

LITORAL SUL; 15,8°C TIMBÉ DO SUL E 27,5°C TUBARÃO

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 19,7°C ANTÔNIO CARLOS E 29,3°C ANTÔNIO CARLOS

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 15,1°C RANCHO QUEIMADO E 27,5°C LEOBERTO LEAL*

LITORAL NORTE; 19,6°C CORUPÁ* E 31,2°C S.JOÃO DO ITAPERIÚ

VALE DO ITAJAÍ; 15,6°C STA TEREZINHA E 31,8°C GUABIRUBA/C.G.

PLANALTO NORTE; 15,6°C MATOS COSTA* E 25,8°C IRINEÓPOLIS

EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NO SÁBADO

NASCER DO SOL; 05h: 28

PÔR DO SOL; 19h: 21

