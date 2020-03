AMAP diz que o melhor a ser feito é intensificar a Colheita da Maçã diante da situação imprevisível do COVID-19

Importante informação!

A Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina a AMAP, emitiu uma nota, na manhã desta segunda-feira (23), orientando sobre as ações a serem feitas em relação a situação imprevisível que se encontra a safra 2020 diante da Pandemia do Coronavírus.

De acordo com AMAP, o melhor a fazer é intensificar a colheita da maçã para que um trabalho de um ano todo não seja prejudicado.

Leia na integra a nota da AMAP:

A AMAP – Associação dos Produtores dos de Maçã e Pêra de Santa Catarina vem orientar os produtores devido a situação imprevisível que se encontramos, referente ao COVID-19.

Sendo assim, pensando na situação, entendemos que o melhor a ser feito é intensificar a colheita! Pedimos para que cada um dentro da sua realidade, intensifique a colheita para que o trabalho do ano todo não seja prejudicado! Pois a situação da pandemia é alarmante e cada dia que passa surgem novos decretos intensificando as ações de prevenção do vírus!Ainda assim pedimos aos produtores que mantenham seus colaboradores em suas propriedades há evitar o máximo sairem, para assim previnir a contaminação que está se alastrando cada vez mais rápido.Vamos juntos!Cada um fazendo a sua parte para vencermos mais essa batalha.

Dioni N Pereira – Diretor Presidente

Diego Nesi – Diretor Administrativo