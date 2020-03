Começa nesta segunda (23) a Vacinação contra a Gripe em São Joaquim – Saiba como vai funcionar

A cidade de São Joaquim, assim como todo o Estado de Santa Catarina, inicia na manhã desta segunda (23) a Campanha da Vacinação contra a gripe. Em todo o Estado a meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário. De acordo com as informações repassadas para a mídia, a vacina contra a gripe não imuniza a população contra o coronavírus, mas é uma estratégia do governo federal para ajudar no diagnóstico do Covid-19, porque os sintomas das duas doenças são parecidos.

“Aguardamos para ver o número de pessoas que irão comparecer amanhã nos postos de Saúde dos Bairros para a Vacinação contra a Gripe e, se necessário for, pediremos até outros espaços nas escolas no objetivo de ampliar o atendimento e impedir um certo tipo de aglomero. Nossa meta é que transcorra tudo dentro da normalidade, sem aglomero e sem muitas pessoas ao mesmo tempo.” Explicou a Secretária da Saúde de São Joaquim Terezinha Godoy

São Joaquim recebeu doses da vacina trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e vírus do tipo B. Crianças vacinadas pela primeira vez vão receber duas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

As etapas da campanha serão:

1ª fase – a partir de 23/03: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde;

– a partir de 23/03: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde; 2ª fase – a partir de 16/04: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

– a partir de 16/04: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; 3ª fase – a partir de 09/05: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade. COMO VAI FUNCIONAR EM SÃO JOAQUIM:

Idosos:

#Comparecer portando documento com foto (ex: identidade, carteira de motorista, ou outro documento oficial).

#Não será necessário cartão do SUS.

#Procure o ESF mais próximo da sua residência – opções:

ESF Araucária – Centro (Em frente ao Mercado Nunes).

ESF Girassol – Jardim Bandeira.

ESF Estrela Brilhante – Santa Paulina.

#NÃO PROCUREM A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE – Vacinação somente nos ESFs citados.

Se houver fila manter distância de 2 metros das pessoas que aguardam!

Faça a vacina e volte para casa imediatamente.

Horário de atendimento nos ESFs:

08:30 às 11:30

13:30 às 16:30