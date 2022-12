Sicredi comemora 120 anos de trajetória do cooperativismo de crédito no Brasil

Fundada em 1902, a atual Sicredi Pioneira foi a primeira cooperativa de crédito do Brasil e da América Latina

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, celebra os 120 anos do cooperativismo de crédito no Brasil neste mês. A data é marcada pela constituição da Caixa Rural, atual Sicredi Pioneira, na comunidade de Linha Imperial – em 1902 na cidade de Nova Petrópolis -, e marcou também o início do cooperativismo de crédito no Brasil, a partir da motivação do Padre Theodor Amstad e de lideranças da comunidade.

“Chegar à marca dos 120 anos do cooperativismo de crédito no Brasil nos enche de orgulho, pois mostra que estamos dando continuidade de forma consistente ao caminho que foi aberto pelo alemão Friedrich Wilhelm Raiffeisen há cerca de 150 anos do outro lado do oceano e trilhado no Brasil pelo Padre Amstad”, declara Fernando Dall’Agnese, presidente do Conselho de Administração do Sicredi (SicrediPar).

“Nossos princípios e valores se baseiam na cooperação entre pessoas, com foco no desenvolvimento das regiões por meio da promoção de um ciclo virtuoso, no qual os recursos seguem circulando na área de atuação da cooperativa”, comenta César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

Atualmente, o Sicredi conta com mais de 6 milhões de associados e 35 mil colaboradores, em 2,4 mil agências distribuídas em 1,6 mil cidades e mais de 100 cooperativas. Em setembro de 2022, somava mais de R$ 250 bilhões em ativos totais e R$ 162 bilhões em carteira de crédito. A instituição disponibiliza mais de 300 produtos e serviços financeiros para associados em todos os estados brasileiros.

Atuação social

Com o objetivo de apoiar as pessoas além da disponibilização de serviços financeiros, o Sicredi mantém ações e programas de benefício social. Por meio do indicador Investimento Social Sicredi (ISS), foi calculado o valor total de recursos investidos em ações sociais, ambientais, culturais, educacionais e científicas no Sistema. Em 2021 foram investidos R$158,8 milhões em ações por meio do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), Fundo Social, doações e lei de incentivo.

A instituição realiza, por meio de suas cooperativas, programas sociais como o “Cooperação na Ponta do Lápis”, composto por ações planejadas para atender necessidades de jovens, crianças e adultos por meio de uma metodologia própria, o programa fornece subsídio para nortear a realização de ações de educação financeira em toda a nossa área de atuação;

Todas as cooperativas do Sicredi colaboram com o FATES por meio do depósito de 5% de seu resultado financeiro ao ano. A intenção é fortalecer os princípios do cooperativismo, com todos se apoiando.

“Em mais de 200 municípios, somos a única instituição financeira presente. Para nós, o contato próximo com nossos associados é essencial para que conheçamos de perto as características e necessidades das pessoas, empresas e comunidade em geral. Com isso, conseguimos, além dos serviços financeiros, buscar viabilizar o apoio também por meio de programas sociais”, finaliza Bochi.

Cooperativismo de crédito no Brasil e no Mundo

De acordo com dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), atualmente existem 763 cooperativas de crédito no Brasil, atendendo 13,9 milhões de associados e empregando diretamente quase 90 mil pessoas. Os ativos totais delas atingem R$ 518,8 bilhões, e as operações de crédito ultrapassam os R$ 258 bilhões. Somadas as cooperativas de crédito têm 7,9 mil agências.

No mundo, de acordo com o relatório de 2021 do Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito), são mais de 393 milhões de associados às quase 90 mil cooperativas de crédito existentes. Enquanto a média mundial de penetração do cooperativismo de crédito é de 12,69%, a América Latina ultrapassa os 16%.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com cerca de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.