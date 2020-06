Conheça as variedades e os benefícios do mel produzido em Santa Catarina

A composição química do mel faz desse produto das abelhas um grande aliado para aumentar imunidade, tornando o organismo mais resistente a processos infecciosos como as gripes, resfriados e dores de garganta. Dentre as substâncias estão vitaminas, minerais, enzimas e aminoácidos considerados compostos bioativos, ou seja, que trazem benefícios à saúde dos consumidores.

Segundo o presidente da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina (FAASC), extensionista da Epagri Ivanir Cella, abelhas de SC podem produzir mais de 100 tipos de mel silvestre, que diferem em cor, aroma, sabor e consistência. Isso possível devido à diversidade de plantas e tipos de solo.

Saiba porque o mel é bom para a saúde

Mel silvestre – Responde pela maior parte do mel produzido em Santa Catarina. É multifloral, porque é produzido pelas abelhas a partir do néctar coletado de uma grande variedade de plantas. Esse mel é considerado de excelente qualidade e seu sabor, aroma e consistência variam de acordo com as floradas predominantes na época em que é produzido.

Segundo Ivanir Cella, a coloração mais escura indica maior concentração de sais minerais, enquanto que as variedades mais claras normalmente são mais suaves. Dentre os compostos bioativos destacam-se os ácidos gálico e cinâmico, e a quercetina, que contém propriedades antioxidantes. “Substâncias antioxidantes são usadas na prevenção e no tratamento de algumas doenças, como câncer, doenças cardiovasculares e Alzheimer”, explica a extensionista social de Florianópolis, nutricionista Cristina Ramos.

Mel de eucalipto – Produzido de março a maio no Sul do estado, região onde a concentração dessa planta é maior. Apresenta coloração âmbar e sabor mais forte. Nesse tipo de mel predominam os seguintes compostos ativos: quercetina e ácidos gálico e p-cumárico, que possuem propriedades antioxidantes e bacteriostáticas, ou seja, tem como princípio terapêutico impedir a proliferação dos micro-organismos como as bactérias. “É uma boa pedida para quem precisa de um expectorante”, destaca Cella.

Mel de uva-japão – Produzido principalmente no Oeste do estado, nos meses de novembro e dezembro, época de floração dessa planta, tem cor clara e sabor extremamente suave. Cella explica que uma peculiaridade desse tipo de mel é o fato de dificilmente cristalizar quando armazenado em temperatura ambiente. O mel de uva-japão é rico em ácido p-cumárico, que contém propriedades antioxidantes, antitumorais, anti-inflamatórias e antimicrobianas.

O melato é um mel único e de coloração escura, produzido a partir de exsudatos da bracatinga e não do néctar das flores. Foto: Aires Mariga

Melato – O melato não é produzido a partir do néctar das flores e, sim, a partir de exsudatos da bracatinga, misturados a enzimas produzidas por cochonilhas, que são pequenos insetos que atacam o tronco dessa planta. Ele é produzido no Planalto Catarinense entre os meses de março a maio dos anos pares, devido ao ciclo da cochonilha.

É um mel único, de coloração escura, bastante apreciado e valorizado no exterior. O mel de melato da bracatinga possui quercetina e os ácidos benzoico, cafeico, clorogênico, ferúlico e salicílico, compostos que dão ao produto propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitrombóticas.

O mel é um produto sensível e suas características podem ser alteradas se não houver os cuidados necessários na colheita, extração e processamento do mel, bem como, condições ideais de temperatura e umidade no armazenamento.

Segundo a extensionista social de Imbituba, nutricionista Eloísa Rovaris Pinheiro, ao comprar mel, deve-se sempre observar a procedência, verificando se é inspecionado, identificado pelos selos referentes ao órgão de inspeção sanitária que é registrado, podendo ser Municipal (SIM), estadual (SIE) ou Federal (SIF). “A inspeção define e controla os padrões de qualidade do produto, assegurando sua pureza e as boas práticas tanto apícolas e como de processamento”, destaca.

Assistência técnica da Epagri

A atuação da Epagri na apicultura se dá através de orientações para práticas de manejo recomendadas para alta produtividade, boas práticas de produção e extração para uma boa qualidade do mel de Apis mellifera e para legalização e mercado, entre outras.

Segundo o chefe da divisão de estudos apícolas da Empresa, Rodrigo Durieux Cunha, em 2019 a Epagri prestou assistência a 5.984 famílias e realizou 15.463 atendimentos em apicultura e meliponicultura.

Essas ações são realizadas através de atividades grupais como oficinas, cursos, encontros, reuniões, excursões, seminários e palestras. “As visitas individuais também serão utilizadas quando necessárias para trabalhar temas específicos com as famílias. A assessoria prestada aos grupos também é de grande importância, destacando-se as associações de apicultores existentes ou que venham a ser criadas”, ressalta Rodrigo.

Produção de mel em SC

Santa Catarina é o quarto maior produtor de mel do país, com quase 10 mil apicultores e 323 mil colmeias. A safra 2018/19 foi de 5,8 mil toneladas. O Estado tem a melhor produtividade do país, uma média de 68 quilos por quilômetro quadrado, enquanto no restante do Brasil a média é de cinco quilos .

Além do mel, outros produtos da apicultura catarinense são pólen, própolis, cera bruta, núcleos, rainhas e apitoxina. A polinização também é importante, por exemplo, para o cultivo de macieiras.

Os extensionistas da Epagri selecionaram algumas receitas criadas por agricultores, para que você possa incluir o mel no seu cardápio.

Confira:

Coxinhas da asa de frango com mel e mostarda

Ingredientes:

1 kg de coxinhas da asa

5 colheres de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de mel

Suco de ½ limão

Manteiga para untar

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

Tempere as coxinhas da asa de frango com sal e pimenta a gosto e reserve por 30 minutos para incorporar o tempero. Em uma forma forrada de papel-alumínio, unte com manteiga e acomode as coxinhas. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 °C por 15 minutos. Prepare um molho misturando o mel, o limão e a mostarda e após 15 minutos que o frango estiver assando, retire do forno, vire as coxinhas e pincele com o molho. Leve ao forno novamente a 200° C por mais 15 minutos. Retire do forno, vire as coxinhas e pincele com o restante do molho. Leve pela última vez ao forno até dourar. O tempo aproximado para assar é de 45 minutos.

*Receita do Grupo Coluna do Templo, Assentamento Hermínio Gonçalves – Caçador,SC

Bolo de café com mel

Ingredientes para massa:

6 ovos (separar as gemas das claras)

2 xícaras de açúcar

1 xícara de óleo

1 xícara de mel

1 xícara de café forte passado

600 g de farinha de trigo

80 g nozes picadas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Ingredientes para cobertura:

200 g de chocolate ao leite

100 g de creme de leite (meia caixinha)

Modo de preparo da massa:

Em um recipiente misture as gemas, o açúcar, o óleo e o mel. Depois acrescente o café e misture novamente. Aos poucos misture a farinha de trigo peneirada. Na batedeira, bata as claras em neve e em seguida incorpore na massa. Misture na massa as nozes picadas. Por último acrescente o fermento químico em pó. Asse em forno pré-aquecido em temperatura de 200°C por aproximadamente 50 minutos.

Modo de preparo da cobertura:

Quebre o chocolate em pedaços pequenos e leve para derreter em banho-maria. Quando já estiver derretido, incorpore o creme de leite. Em seguida despeje e espalhe sobre o bolo. A decoração é opcional.

*Receita do Grupo da Amizade, Cará – Caçador, SC

Atenção: esta receita rende uma grande quantidade de massa, então utilize uma assadeira grande ou prepare meia receita.

Pão de mel

Ingredientes:

1 colher de sopa de café solúvel

3 colheres de sopa de leite quente para diluir o café

2 ovos

1 caixinha de leite condensado

1 xícara de mel

1 colher de chá de canela em pó

½ colher de chá de cravo da Índia em pó

1 xícara de chocolate em pó

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Ingredientes para cobertura (opcional):

200 g de chocolate ao leite

100 g de creme de leite (meia caixinha)

Modo de preparo:

Dilua o café solúvel no leite quente. Na bacia da batedeira junte o café dissolvido, os ovos, o leite condensado, o mel, a canela e o cravo. Bata até ficar homogêneo. Junte o chocolate em pó e a farinha de trigoe bata novamente até ficar uma mistura homogênea. Por último acrescente o fermento químico em pó e misture por alguns minutos até incorporar.Para assar, use forminhas de pão de queijo untadas. Adicione uma colher de sopa de massa em cada forminha. Asse em forno pré-aquecido a 150°C por 20 minutos ou até dourar as bordas. Rende aproximadamente 36 unidades.

Modo de preparo da cobertura:

Quebre o chocolate em pedaços pequenos e leve para derreter em banho-maria. Quando já estiver derretido, incorpore o creme de leite. Em seguida, com o auxílio de uma colher, despeje e espalhe sobre os pães de mel. A decoração é opcional.

*Receita de Angelita Froner Ferreira Pedrão – Frei Rogério , SC

Com informações de Gisele Dias | Epagri