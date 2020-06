São Joaquim apresenta agora 10 casos confirmados de COVID-19

De acordo com as informações da Secretaria de Saúde de São Joaquim é que o município possui agora 10 casos confirmados de COVID-19, sendo que destes 10 casos, 7 pacientes já estão recuperados, 1 internado e 02 pessoas em isolamento domiciliar.

O último caso confirmado é de uma paciente do sexo feminino de 41 anos, de um bairro da cidade, que teve contato com paciente positivo de outra cidade. Ela testou positivo para o Covid-19 em um laboratório particular e se recupera em isolamento domiciliar em São Joaquim.

Veja o boletim emitido pela Secretaria da Saúde de São Joaquim: