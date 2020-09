Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim realiza no dia 03 de Outubro a 30ª Feira da Novilha e Gado Geral

O Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim, convida os agropecuaristas, para 30ª Feira da Novilha e Gado Geral, que será realizada no dia 03 de Outubro, sábado, a partir das 19h , transmitida ao vivo através do Canal Youtube e Lance Rural, filiado ao Canal Rural, 100% online. Diretamente do Parque Nacional da Maçã.

Pagamentos em 3 parcelas ou 40 dias prazo fixo com 1% de desconto para pagamento a vista. Haverá financiamentos bancários através do Banco do Brasil e Sicoob, procure as agências bancárias de sua cidade para renovação de cadastro e limite de crédito.

Informações através do Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim. Pelos fones (49)3233-0260 e 99934-9229.

Não perca a oportunidade de realizar um bom negócio.