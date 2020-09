Jeito – Por Henrique Córdoava

Cada um tem o seu jeito

E cada jeito tem a sua história.

O que muitos têm feito,

Trago bem claro na memória.

A menina faceira, roda a saia

E espia o jeito de quem a vê

De jeito que o cabelo caia

Em frente à câmera de tevê.

Na cama, com o jeito de feto,

Dorme serena à espera da dama,

Que a acorda com muito afeto,

Para o dia consagrar ao que ama.

A cama plana, sem jeito de ventre,

Não envolve a calma adolescente,

Do jeito da película transparente,

Com o líquido germinal da semente.

O toucador a recebe com bocejos,

Nua, do jeito mesmo que nasceu;

Feitas as abluções, com gracejos,

Parte com jeito de querer himeneu.

Ao amarrar o cordão do seu belo tênis,

Levanta a perna alva e roliça ao banco,

O menino, jeito de homem, de ereto…

Olha aos lados e sente o rosto branco.

À noite, bem ao jeito de altiva princesa,

Vestida de branco, salto alto e cabelo solto,

Com provocante sorriso dirige-se à mesa,

Para o diário festim vital em alegria envolto

.