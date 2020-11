Processo seletivo abre vagas para graduação a distância em agronegócio em SC

Polos em São Joaquim , Seara, São Miguel do Oeste e Braço do Norte ofertam quatro cursos nas áreas de gestão

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2021 nos quatro polos da Faculdade CNA em Santa Catarina – instituição de ensino ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da qual o Sistema FAESC/SENAR-SC é signatário. Os cursos, integralmente on-line e nas áreas de gestão em agronegócio, serão oferecidos em São Joaquim (Planalto Serrano), Seara (Oeste), São Miguel do Oeste (Extremo Oeste) e Braço do Norte (Sul), em parceria com os Sindicatos Rurais locais.

Os interessados em se capacitar pela Faculdade CNA podem se candidatar para os cursos em Gestão do Agronegócio (3 anos), Gestão Ambiental (2 anos), Gestão de Recursos Humanos (2 anos) e Gestão de Processos Gerenciais (2 anos). A mensalidade custa apenas R$ 179.

“O agro é o principal propulsor da economia brasileira, o que vem aumentando a necessidade de qualificação no campo. O Sistema FAESC/SENAR-SC prioriza a oferta de capacitação como premissa para manter a competitividade e sustentabilidade da produção. Neste ano, criamos o polo da Faculdade CNA em São Joaquim e já contamos com mais de 100 alunos. A partir do ano que vem, serão três novos polos no Estado que oportunizarão ensino de qualidade a mais produtores catarinenses”, destaca o presidente José Zeferino Pedrozo.

“É uma conquista para nosso Estado. São capacitações com duração média de 2 a 3 anos, com mensalidades acessíveis e o respaldo de uma instituição de ensino já consolidada no País, voltada exclusivamente para o agronegócio”, ressalta o superintendente do SENAR/SC, Gilmar Zanluchi.

A faculdade é vinculada a quatro organizações: CNA e FAESC, que representam e defendem os interesses dos produtores rurais do Brasil e do Estado; Senar, responsável pela formação profissional rural, promoção social e assistência técnica; e o Instituto CNA, que desenvolve estudos e pesquisas sociais ligados ao agronegócio.

“Os alunos receberão informações diretas e atualizadas das principais entidades representativas do agro no País. Além disso, a flexibilidade e versatilidade na distribuição do tempo são grandes diferenciais da Faculdade CNA. O aluno pode escolher o horário que fica melhor para suas aulas”, complementa Zanluchi.

COMO INGRESSAR?

São três formas de ingresso. Quem já possui um curso superior participará da seleção por meio de análise documental. Para os demais, é possível ingressar por meio do boletim de Desempenho do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio), com nota igual ou superior a 250 pontos em um dos exames a partir de 2017, ou ainda pelo vestibular on-line por meio de prova de Redação.

As formações são validadas pelo Governo Federal por meio do MEC (Ministério da Educação). As capacitações da Faculdade CNA possuem conceito 4, em uma escala de 1 a 5, segundo avaliação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

“Mesmo com cursos desenvolvidos 100% on-line, os alunos poderão utilizar as instalações dos polos como apoio de ensino, para tirar dúvida ou ter acesso a conteúdos da instituição. As estruturas ficam junto aos Sindicatos Rurais dos municípios sedes. Nesses novos tempos, as pessoas estão buscando qualificações a distância, com qualidade e um bom custo benefício”, observa o presidente José Zeferino Pedrozo.

Inscrições e outras informações podem ser obtidas no site: faculdade.cnabrasil.org.br.